Гидрометцентр: Москву ожидает облачная погода 10 ноября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в столичном регионе в предстоящий четверг, 10 ноября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве воздух прогреется до 7-9 градусов выше нуля, а ночью столбики термометров немного опустятся — до 6-8 градусов со знаком «плюс».

К середине дня ожидается юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а ночью — западный и юго-западный, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750-751 миллиметр ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Накануне синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в Москве. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, чем объясняется непривычное осеннее тепло. Климатолог Николай Терешонок подчеркнул, что аномально теплая погода в Москве сейчас связана с повышенной циклоничностью со стороны Атлантики.