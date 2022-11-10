Племянница Людмилы Зыкиной скончалась при невыясненных обстоятельствах

Часть ювелирной коллекции народной артистки СССР Людмилы Зыкиной выставят на торги / Фото с официального сайта мэра Москвы (mos.ru)

Племянница именитой советской певицы Людмилы Зыкиной, 42-летняя Екатерина, скончалась при невыясненных обстоятельствах. По информации журналистов, женщина могла стать жертвой криминала.

Родственники покойной не раскрывают подробности ее смерти, которая наступила в конце прошлого месяца. Известно, что в последнее время женщина проживала в небольшом доме, расположенном в Пензенской области.

Общественности Екатерина стала известна после смерти ее тети, знаменитой артистки. В рамках телешоу на одном из федеральных каналов женщина заявила, что ее брат не собирается делить с ней наследство, полученное от артистки, пишет MK.RU.

Зыкина скончалась в июле 2009 года на 81-м году жизни. В репертуаре артистки более двух тысяч композиций, общий тираж ее пластинок превысил шесть миллионов экземпляров.

В начале нынешнего года именитая российская певица Надежда Крыгина раскрыла причины конфликта с коллегой Людмилой Зыкиной. До этого племянница Зыкиной рассказала о ненависти к помощнице артистки.