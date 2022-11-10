Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Комик Бебуришвили вызвал ярость поклонников Харламова после реплики в его адрес

Егор Провоторов
Общество
Комик Бебуришвили вызвал ярость поклонников Харламова после реплики в его адрес
Фото: Youtube / Азамат Мусагалиев

Не так давно стало известно, что юморист Гарик Харламов уходит из шоу Comedy Club, а его место ведущего шоу займет комик Андрей Бебуришвили. Поклонники телепрограммы возмутились такой перестановке, а новый ведущий дополнительно подлил масла в огонь.

Артист заявил, что не разделяет переживаний поклонников шоу относительно того, что Харламов больше не будет вести его. Юморист подчеркнул, что не подсиживал никого, а они с коллегой являются хорошими друзьями, однако не стоит смешивать работу и дружбу.

— Каждый должен быть на своем месте, — написал Бебуришвили на своей странице в одной из социальных сетей.

Подобное циничное заявление очевидно не получило поддержку публики. Многие поклонники Comedy Club уже заявили, что больше смотреть эту телепередачу они не намерены, пишет портал Teleprogramma.pro.

На днях стало известно, что юморист Гарик Харламов, на днях объявивший о том, что покидает Comedy Club, уехал в санаторий. Поклонники юмориста пришли в замешательство после новости об его уходе из телешоу, резидентом которого он был чуть ли не с момента основания проекта.

Знаменитости Comedy Club Гарик Харламов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Все мнения
О проекте