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«Сейчас пойду на процедуры»: покинувший Comedy Club Харламов рассказал о рутине в отпуске

Георгий Соланович
Общество
«Сейчас пойду на процедуры»: покинувший Comedy Club Харламов рассказал о рутине в отпуске
Фото: Youtube / Данила Поперечный

Юморист Гарик Харламов, на днях объявивший о том, что покидает Comedy Club, уехал в санаторий.

В своем Telegram-канале артист записал видеоролик «для всех, кто переживал, где я».

— Скажу — я в санатории. Как говорится, первая неделя на пенсии. Сейчас пойду на процедуры. Так что все хорошо! — сказал Харламов.

Поклонники юмориста пришли в замешательство после новости об его уходе из Comedy Club, резидентом которого он был чуть ли не с момента основания проекта. Отныне место артиста в должности ведущего программы занял стендапер Андрей Бебуришвили. И теперь он вместе с Павлом Волей будет настраивать зрителей на смех.

Некоторые фанаты сразу после кадровых перестановок стали сыпать проклятиями в адрес «подсидевшего» Бебуришвили, отказывались далее смотреть шоу без своего любимца. Харламов признался, что не ожидал такого развития событий. Также он заступился за своего молодого преемника.

3 ноября юморист прокомментировал свой уход из Comedy Club. На данный момент неизвестно, по чьей инициативе ведущий покинул шоу, но поклонники уже успели назвать произошедшее «изгнанием».

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