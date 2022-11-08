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«Не ругайте Бебура!»: покинувший Comedy Club Харламов вступился за преемника

Юлия Курганова
Общество
«Не ругайте Бебура!»: покинувший Comedy Club Харламов вступился за преемника
Фото: Youtube / Азамат Мусагалиев

Поклонники юмориста пришли в замешательство после новости об уходе Гарика Харламова из шоу Comedy Club, резидентом которого он был чуть ли не с момента основания проекта. Отныне место артиста в должности ведущего программы занял стендапер Андрей Бебуришвили. И теперь он вместе с Павлом Волей будет настраивать зрителей на смех.

Некоторые фанаты стали сыпать проклятиями в адрес «подсидевшего» Бебуришвили, отказывались далее смотреть шоу без своего любимца. Харламов признался, что не ожидал такого развития событий. Также он заступился за своего молодого преемника.

— На самом деле, не ожидал такой бурной реакции общественности на факт замены моей скромной персоны, на нескромную персону Бебуришвили в рамках Comedy Club на ТНТ. Спасибо! И не ругайте Бебура, он хороший!» — написал юморист в микроблоге.

Бебуришвили уже успел дебютировать на шоу в качестве соведущего. Поддержку ему оказали многие резиденты программы, сообщает портал Teleprogramma.

3 ноября Харламов прокомментировал свой уход из Comedy Club. На данный момент неизвестно, по чьей инициативе ведущий покинул шоу, но поклонники уже успели назвать произошедшее «изгнанием».

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