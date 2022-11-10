Москвичи рассказали, сколько хотели бы зарабатывать ежемесячно

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вне зависимости от профессии жители столичного региона в среднем хотели бы зарабатывать от 170 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

При этом разница в уровне желаемой оплаты труда наблюдается у соискателей разных возрастов. Наиболее высокие зарплатные ожидания демонстрируют специалисты в возрасте от 45 до 55 лет — порядка 178 тысяч рублей. Самые низкие — у сотрудников от 18 до 25 лет, они бы предпочли получать 128 тысяч рублей.

Самые высокие зарплатные ожидания в столице демонстрируют работники сферы маркетинга, рекламы и PR — в среднем 217 тысяч рублей ежемесячно. Вторую строчку занимают соискатели в отрасли IT и телекоммуникаций, они бы хотели получать 208 тысяч. Дизайнеры и иные творческие специалисты заняли третью строчку в этом рейтинге с показателем в 191 тысячу рублей, пишет РИА Новости.

В минувшую среду, 9 ноября, адвокат Мария Меренкова рассказала, в каком случае сотрудники, уверенные в своей эффективности, могут требовать новогоднюю премию у руководства.