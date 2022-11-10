Владислав Овчинский: В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новый экспресс-тест на коронавирус

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Компания «Имбиан Лаб», локализованная в особой экономической зоне Москвы и наукограде «Кольцово» Новосибирской области, успешно зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на выявление антигена коронавируса в слюне человека. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Залогом эффективной борьбы с распространением инфекционных заболеваний является своевременная первичная диагностика.

— Предприятие стремится сделать процесс диагностики максимально простым и быстрым. Мощности компании позволяют выпускать порядка 40 миллионов экспресс-тестов ежегодно. В октябре 2022 года продукция была запущена в серийное производство, первая партия составила 20 тысяч штук. В ближайшее время набор появится в аптеках, — добавил Владислав Овчинский.

Новый продукт отличается от существующих тестов для выявления антигена вируса SARS-CoV-2 тем, помогает анализировать образец слюны пациента, а не мазок из назальной полости. Результат доступен в течение 7-10 минут.

Еще одно отличие — высокие показатели диагностической чувствительности, благодаря чему можно быстро выявить даже бессимптомных больных. Инновация позволит обеспечить потребность в отечественных системах диагностики. По словам генерального директора «Имбиан Лаб» Вероники Осиповой, на предприятии стремятся разрабатывать максимально удобные тест-системы и повышать точность результатов.

Это очень важно для постановки правильных диагнозов и назначения необходимой терапии. Система компании распознает все известные штаммы коронавируса, в том числе Альфа, Омикрон и Стелс.

При появлении новых штаммов будут проведены дополнительные клинические испытания. Компания «Имбиан Лаб» начала локализацию своего производства на площадке «Алабушево» в 2022 году.

Площадь будущего предприятия составит порядка 2,5 тысячи квадратных метров. На этой территории будут расположены производственные участки, лаборатории и офисное помещение.

Еще одна производственная площадка площадью около двух тысяч квадратных метров находится в Новосибирской области. На текущий момент предприятие получило 75 регистрационных удостоверений на производство медицинских тест-систем для диагностики различных заболеваний. Комфортные условия работы в особой экономической зоне Москвы будут способствовать разработке новых опытных образцов.