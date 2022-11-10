Рентгенологи Москвы начали искать патологии позвоночника и надпочечников с помощью искусственного интеллекта

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В столичных поликлиниках искусственный интеллект (ИИ) научился определять еще две патологии. Теперь умные алгоритмы помогают специалистам уже по 17 направлениям исследований. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.

— Теперь искусственный интеллект способен диагностировать признаки еще двух видов заболеваний — протрузию и грыжу межпозвонковых дисков на МРТ, а также опухоль надпочечников на КТ. Алгоритмы работают в рамках Эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину, который реализован на базе столичного Центра диагностики и телемедицины, — сказал он.

Перед запуском нейросетей специалисты проводят их тестирование. Умные алгоритмы проходят функциональные и калибровочные испытания.

Они позволяют проверить набор заявленных функций, выявить диагностическую точность, а также скорость обработки одного исследования. Теперь ИИ помогает в работе по 17 направлениям исследований.

С его помощью специалисты находят признаки рака, остеопороза позвоночника, коронавируса, ишемической болезни сердца и многих других заболеваний.

До этого сообщалось, что в столичных больницах ИИ начал дополнительно анализировать КТ-исследования органов грудной клетки на наличие признаков аневризмы аорты. Новая разработка позволит своевременно определить заболевание и вовремя начать лечение.