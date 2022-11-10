Наталья Сергунина: Три проекта Москвы отметили в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сразу три столичных проекта были отмечены призами Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Об этом в четверг, 10 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Помимо того что наивысшую награду получило приложение «Узнай Москву», гид по литературным маршрутам, размещенный на одноименном портале, занял третье место в номинации «Лучший велосипедный маршрут». А совместная программа Москвы и Санкт-Петербурга, которая предлагает за несколько дней посетить интересные локации двух городов, стала второй в категории «Лучший межрегиональный маршрут», — сказала представитель мэрии.

Фото: Пресс-служба Мостуризма

В финал конкурса также вышли маршрут портала «Узнай Москву» по знаменитым советским высоткам и проект для детей «Узнай Москву с Чевостиком». Портал и мобильное приложение «Узнай Москву» — это интерактивный онлайн-гид, который позволяет превратить смартфон в персонального экскурсовода по столице.

На портале опубликовано 240 маршрутов по разным районам города. Приложение уже скачали около 300 тысяч раз.

Мостуризм впервые представил новый маршрут, посвященный современному искусству Москвы и Санкт-Петербурга. Его создали летом 2022 года в рамках проекта «Два города — миллион впечатлений».

Так, маршрут «Современное искусство двух столиц» знакомит туристов с актуальными трендами в культуре двух городов. Программа рассчитана на два дня и включает в себя восемь локаций.

Первый велосипедный маршрут, созданный командой проекта «Узнай Москву», — аудиогид по литературным местам столицы, его опубликовали в 2020 году. Он дает возможность совместить активный отдых с культурным, познакомиться с творчеством великих русских писателей и взглянуть на столицу глазами героев их произведений.

До этого депутат Мосгордумы Валерий Головченко сообщил, что сервис Russpass предоставит отечественным отельерам возможность пользоваться системой онлайн-бронирования номеров за один рубль в месяц, а также будет способствовать развитию индустрии гостеприимства.

По его словам, Russpass минимизирует затраты туристических предприятий на привлечение клиента, а также облегчит жизнь отельерам: им не нужно будет контактировать со службами поддержки с целью получить средства за проживание.