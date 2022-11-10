Тренировки «Спортивных выходных» начнутся на дизайн-заводе «Флакон» 12 ноября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

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Тренировки проекта «Спортивные выходные» центров госуслуг «Мои документы» и столичного департамента спорта начнутся на дизайн-заводе «Флакон» 12 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 10 ноября.

— Уже в эту субботу начнутся тренировки проекта «Спортивные выходные» в новой локации. Участников ждет йога, стретчинг, танцы и функциональные тренировки в здании креативного арт-пространства, — рассказала заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Кристина Сиротинина.

Для участников проекта подготовили занятия по новым дисциплинам: барре-фитнесу, фитбоксингу, пилатесу и TRX. График и адреса можно посмотреть на сайте «Спортивных выходных». На официальном портале мэра Москвы отметили, что для любителей домашнего фитнеса на канале проекта будут появляться записи тренировок.

До этого сообщалось, что на платформе «Город идей» с 15 по 21 ноября пройдет обсуждение проекта «Мой спортивный район». Предложить свои идеи можно будет по четырем направлениям: организация спортивного досуга зимой и летом, а также развитие сайта и Telegram-канала «Мой спортивный район».