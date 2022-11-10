Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тренировки «Спортивных выходных» начнутся на дизайн-заводе «Флакон» 12 ноября

Георгий Соланович
Город
Тренировки «Спортивных выходных» начнутся на дизайн-заводе «Флакон» 12 ноября
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Россия, Москва, Большая Новодмитровская улица, 36с2 Карта всех событий

Тренировки проекта «Спортивные выходные» центров госуслуг «Мои документы» и столичного департамента спорта начнутся на дизайн-заводе «Флакон» 12 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 10 ноября.

— Уже в эту субботу начнутся тренировки проекта «Спортивные выходные» в новой локации. Участников ждет йога, стретчинг, танцы и функциональные тренировки в здании креативного арт-пространства, — рассказала заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Кристина Сиротинина.

Для участников проекта подготовили занятия по новым дисциплинам: барре-фитнесу, фитбоксингу, пилатесу и TRX. График и адреса можно посмотреть на сайте «Спортивных выходных». На официальном портале мэра Москвы отметили, что для любителей домашнего фитнеса на канале проекта будут появляться записи тренировок.

До этого сообщалось, что на платформе «Город идей» с 15 по 21 ноября пройдет обсуждение проекта «Мой спортивный район». Предложить свои идеи можно будет по четырем направлениям: организация спортивного досуга зимой и летом, а также развитие сайта и Telegram-канала «Мой спортивный район».

Спорт Москва Фитнес
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Все мнения
О проекте