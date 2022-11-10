Российские системы связи могут улучшить за счет изучения возможностей разведки НАТО

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Скрытность отечественных систем связи повысят, ориентируясь на опыт их применения в рамках спецоперации на Украине, где ВСУ помогает разведка Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал информированный источник.

— Блок НАТО осуществляет поддержку украинских вооруженных сил различными разведывательными средствами, радиотехнические комплексы которых способны эффективно обнаруживать источники электромагнитного излучения, — сообщил он.

По его словам, НАТО в рамках спецоперации фактически раскрыла все возможности своей разведки. Именно это будут учитывать разработчики из РФ во время модернизации образцов техники, передает РИА Новости.

Недавно сообщалось, что концерн «Калашников» планирует увеличить производство всей линейки своей продукции в 2023 году. Об этом рассказал президент группы компаний Алан Лушников. По его словам, планируется нарастить производство как стрелкового оружия, так и высокоточного. Кроме того, увеличится производство снарядов и беспилотников.