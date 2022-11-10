Более 1,6 миллиона «квадратов» нежилой недвижимости возведут в рамках ТПУ «Остафьево»

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Остафьево Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект развития территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Остафьево», там планируется построить более 1,6 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в четверг, 10 ноября.

— В рамках комплексного развития данной территории здесь появится комплексная нежилая застройка суммарной поэтажной площадью более 1,6 миллиона квадратных метров. Вне границ КРТ (механизм комплексного развития территории — прим. «ВМ») будет сохранено около 510 тысяч квадратных метров нежилья, — отметила председатель ведомства Анастасия Пятова.

По ее словам, большую часть территории займут производственно-складские объекты, на долю общественной застройки приходится более 340 тысяч «квадратов». Реализация проекта позволит создать около 28 тысяч рабочих мест, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что общественную зону с площадками для отдыха и развлечений благоустроили в Басманном районе столицы. Сквер связан с ТПУ «Электрозаводская» и одноименной станцией метро единой пешеходной сетью.