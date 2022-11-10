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Первым делом самолеты

Ирина Петрова
Город
Первым делом самолеты
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В число поставщиков для производства пассажирского авиалайнера МС-21 вошел столичный завод нетканых материалов «Монтем», сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— С начала года предприятие отгрузило 150 тысяч квадратных метров дренажно-впитывающих материалов для создания крыльев самолетов МС-21, — уточнил глава ведомства. — В текущих обстоятельствах использование отечественных разработок стало важным фактором производства в ряде отраслей, в том числе авиастроительной.

Пассажирский авиалайнер МС-21 был разработан в столичном инженерном центре имени А. С. Яковлева. Его особенностью называют крыло из композиционных материалов российского производства. Завод «Монтем», ведущий историю с 1934 года и являющийся одним из лидеров отрасли, разработкой специального дренажного материала активно занимался с 2018-го.

Всего производственные мощности завода позволяют выпускать более 1,8 тысячи тонн различных нетканых материалов в год.

Производство Владислав Овчинский Промышленность
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