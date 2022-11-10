Почему могут слезиться глаза

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Слезящиеся глаза — довольно распространенная проблема. Подобный признак может быть как реакцией на какой-то внешний фактор, так и предупреждать о развитии различных заболеваний. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-офтальмолог Марина Комарова.

По ее словам, слезоточивость глаз может быть рефлекторной реакцией.

— Появляется в условиях, при которых необходима защита зрения. Например, из-за дыма, яркого света, холодного ветра и сильной сухости воздуха в помещении. Однако как только раздражающие факторы будут исключены, слезоточивость пройдет, — отметила Комарова.

Более серьезными причинами слезоточивости глаз могут быть аллергии, предупредила офтальмолог.

— Контакт с источником аллергена может вызывать воспаление, следствием которого станет слезоточивость. Особенно часто такая реакция встречается весной, в период цветения растений, — объяснила специалист.

Кроме того, инфекция может попасть в глаза через носоглотку и вызвать слезоточивость, подчеркнула эксперт.

— Я советую не трогать глаза в период вспышек вирусных заболеваний. Инфекция легко проникает через слизистые оболочки и может вызвать слезоточивость глаз, — подытожила она.

А врач-офтальмолог Владимир Арсеньев в разговоре с «ВМ» объяснил причину странного «залипания» глаза у Кэти Перри. Американская поп-дива недавно оказалась в центре внимания. Во время концерта 38-летняя певица удивила зрителей странными движениями. На видео, опубликованном в Сети, видно, как у Перри периодически самопроизвольно закрывается правый глаз, а она пытается приоткрыть его пальцами.