Заммэра Сергунина: Мероприятия Московской недели интерьера и дизайна посетили более 210 тысяч человек

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Первая Московская неделя интерьера и дизайна стала заметным событием для отечественного и зарубежного бизнеса, мероприятие прошло на 86 площадках, которые собрали 213 тысяч посетителей. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Благодаря участию в этом событии российские компании смогли продемонстрировать впечатляющий ассортимент и импортозамещающий потенциал своих товаров. Подтверждением их конкурентоспособности стали подписанные контракты на поставки продукции в дружественные страны, — сказала представитель мэрии.

В рамках мероприятия столичная компания по производству автономных модульных домов заключила контракт с фирмой из Объединенных Арабских Эмиратов. В скором времени она предоставит первые 20 построек, которые представят продукцию российского бренда на ближневосточном рынке.

Всего на Московской неделе интерьера и дизайна было представлено свыше 350 отечественных и зарубежных компаний. Порядка 300 из них работают в Москве и Подмосковье, еще 17 — представители Индии, Турции, Вьетнама и других стран.

1/2 Фото: Пресс-служба ДПиИР 2/2 Фото: Пресс-служба ДПиИР

По словам исполнительного директора Египетского совета по экспорту мебели Нохы Нехад, подобные мероприятия представляют собой отличную возможность начать сотрудничество с компаниями из России.

Участница программы «Сделано в Москве» Эльвира Мерзоева в свою очередь отметила, что неделя интерьера и дизайна может помочь в продвижении представителям малого бизнеса. А представитель фирмы по производству красок Дарья Ткачева рассказала, что ее компания смогла найти более 200 новых специалистов.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин напомнил, что в рамках деловой программы участники мероприятия могли принять участие в более чем 100 мероприятиях.

Кроме того, им представилась возможность увидеть выступления свыше 270 спикеров из Китая, Бразилии, Эквадора, Армении, Казахстана, Узбекистана и других стран.

До этого Сергунина сообщила, что за первые пять дней участниками выставки, а также обучающей и деловой программ стали более 170 тысяч человек, а сумма заключенных между бизнесменами договоров, включая международные, достигла 5,6 миллиарда рублей.