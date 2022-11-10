Ефимов: Китайский бизнес вложил в экономику Москвы более 900 миллионов долларов

Фото: Пресс-служба

По данным ЦБ, к началу 2022 года накопленный объем инвестиций китайского бизнеса в экономику столицы составил 910 миллионов долларов. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москву и Китай связывают прочные торгово-экономические отношения. По последним данным Центрального банка Российской Федерации, на начало этого года накопленный объем прямых иностранных инвестиций КНР в экономику российской столицы составил 910 миллионов долларов, — сказал он.

Заммэра добавил, что из общего объема инвестиций 616 миллионов долларов пришлось на участие в капитале московских предприятий. По его словам, за последние пять лет вложения китайского бизнеса в экономику города выросли в 1,3 раза.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в прошлом году специалисты зафиксировали активное развитие экспорта в Китай промышленной продукции и товаров агропромышленного сектора.

Аналогичная тенденция наблюдается и в этом году — столичные предприниматели продолжают закупать необходимое сырье и комплектующие у поставщиков из Китая, несмотря на введенные санкции.

До этого Ефимов сообщил, что порядка 2,2 триллиона рублей столичное руководство планирует вложить в проектирование и возведение социальных и транспортных объектов в ближайшие два года.