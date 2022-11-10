Москва передала комплекс зданий в поселении Кленовском пожарно-спасательному центру

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Клёновское Карта всех событий

Москва передала для размещения пожарно-спасательного отряда столичного Пожарно-спасательного центра комплекс зданий совокупной площадью 3,1 тысячи «квадратов». Об этом рассказал министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, здания, построенные в рамках Адресной инвестиционной программы, расположены в поселении Кленовском в Новой Москве.

Гаман отметил, что в новых объектах сможет разместиться пожарно-спасательный отряд № 320. Это даст возможность специалистам оперативнее прибывать на места ЧП и быстро ликвидировать последствия инцидентов, передали на официальном сайте мэра столицы.

Недавно сообщалось, что пожарное депо с учебно-тренировочным комплексом построят на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», разрешение на строительство уже выдано. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Трехэтажное здание общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров возведут на Автозаводской улице. В нем разместят стоянку для пожарных машин, пост техобслуживания и мойку.