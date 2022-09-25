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Пожарное депо с учебным центром построят на месте бывшей промзоны «ЗИЛ»

Георгий Соланович
Город
Пожарное депо с учебным центром построят на месте бывшей промзоны «ЗИЛ»
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Автозаводская улица Карта всех событий

Пожарное депо с учебно-тренировочным комплексом построят на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», разрешение на строительство уже выдано. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в воскресенье, 25 сентября.

— Строительство пожарного депо на четыре машины начнется в районе, где в настоящее время активно развивается жилая застройка. Вместе со сданным ранее на той же территории зданием отдела полиции новый объект обеспечит безопасность жителей и всей городской инфраструктуры, — подчеркнул Войстратенко.

Трехэтажное здание общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров возведут на Автозаводской улице. В депо разместят стоянку на четыре единицы пожарной техники, пост технического обслуживания и мойку. На первом этаже объекта оборудуют помещения дежурной смены, на втором — жилые комнаты и восстановительный центр с тренажерным залом.

Рядом с депо построят четырехэтажную пожарную башню со скалодромом, полосу препятствий и учебный пожарный гидрант с подземным резервуаром. Территорию возле депо благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

Весной этого года строительство еще двух пожарных депо началось в ТиНАО. Объекты возводят в деревнях Рассудово и Никульское.

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