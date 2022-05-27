Два пожарных депо построят в Новой Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, поселение Новофёдоровское, деревня Рассудово Карта всех событий

В Троицком и Новомосковском административных округах начнется строительство двух пожарных депо, они разместятся в деревнях Рассудово и Никульское. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Департамент городского имущества оформил договоры безвозмездного пользования земельными участками с компанией для строительства пожарных депо. Одно будет возведено в деревне Рассудово, другое — в деревне Никульское. Площадь территорий составляет 0,67 и 0,83 гектара соответственно, — отметил он.

В пожарном депо на территории Рассудово будет расположен блок для пожарной техники, газодымозащитной и дежурной служб, а также учебно-тренировочная башня со скалодромом. В деревне Никульское возведут трехэтажное здание, где будут дежурить четыре поста пожарной техники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в Новой Москве продолжится строительство пожарных депо в рамках государственной программы «Безопасный город». По его словам, в течение года планируется завершение двух пожарных депо. Они расположатся в поселениях Рязановском и Нефедовском.