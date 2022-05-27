Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Два пожарных депо построят в Новой Москве

Араз Салехов
Город
Два пожарных депо построят в Новой Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, поселение Новофёдоровское, деревня Рассудово Карта всех событий

В Троицком и Новомосковском административных округах начнется строительство двух пожарных депо, они разместятся в деревнях Рассудово и Никульское. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Департамент городского имущества оформил договоры безвозмездного пользования земельными участками с компанией для строительства пожарных депо. Одно будет возведено в деревне Рассудово, другое — в деревне Никульское. Площадь территорий составляет 0,67 и 0,83 гектара соответственно, — отметил он.

В пожарном депо на территории Рассудово будет расположен блок для пожарной техники, газодымозащитной и дежурной служб, а также учебно-тренировочная башня со скалодромом. В деревне Никульское возведут трехэтажное здание, где будут дежурить четыре поста пожарной техники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в Новой Москве продолжится строительство пожарных депо в рамках государственной программы «Безопасный город». По его словам, в течение года планируется завершение двух пожарных депо. Они расположатся в поселениях Рязановском и Нефедовском.

Строительство Максим Гаман Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте