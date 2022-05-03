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Андрей Бочкарев: Количество пожарных депо в Новой Москве к 2024 году достигнет 17

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев: Количество пожарных депо в Новой Москве к 2024 году достигнет 17
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

В рамках государственной программы «Безопасный город», которая входит в Адресную инвестиционной программу, в Новой Москве продолжится строительство пожарных депо. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Вопросы обеспечения безопасности имеют высокий приоритет в работе правительства Москвы. За три года в ТиНАО планируется ввести шесть пожарных депо общей мощностью 24 поста и численностью личного состава 600 человек, — сказал он.

Заммэра добавил, что в течение года планируется завершение двух пожарных депо. Они расположатся в поселениях Рязановское и Нефедовское. По его словам, их введение в эксплуатацию повысит оперативность реагирования пожарных служб на чрезвычайные ситуации в поселениях.

Руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, напомнил, что в период с 2012 по 2021 годы на территории Новой Москвы было введено 11 пожарных депо общей мощностью 50 постов с личным составом 1100 человек.

27 апреля Андрей Бочкарев оценил готовность дороги Воскресенское — Каракашево — Щербинка в Новой Москве. По его словам, работы завершены более чем на 80 процентов.

Новая Москва Андрей Бочкарев пожарное депо
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