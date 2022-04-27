Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев оценил готовность дороги «Воскресенское — Каракашево — Щербинка» в ТиНАО

Араз Салехов

Город
Андрей Бочкарев оценил готовность дороги «Воскресенское — Каракашево — Щербинка» в ТиНАО
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Общестроительная готовность автодороги «Воскресенское — Каракашево — Щербинка» на территории ТиНАО превышает 80 процентов. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории ТиНАО продолжается строительство дороги «Воскресенское — Каракашево — Щербинка», которая сформирует поперечную связь между Калужским и Варшавским шоссе. На сегодняшний день дорога протяженностью порядка 11 километров готова более чем на 80 процентов, — отметил он.

Заммэра добавил, что дорожное покрытие уложено практически на всем протяжении автодороги, за исключением верхнего слоя асфальта, говорится в релизе.

Также стало известно, что Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» можно считать модельным проектом строительства в чрезвычайных условиях.

Уточняется, что определенные рабочие условия позволили быстро возвести полноценный инфекционный госпиталь в наиболее острый период борьбы с пандемией.

Помимо этого, заммэра рассказал, что в ходе реорганизации производственной зоны № 46 «Коровино» в Дмитровском районе столицы появится около 12 тысяч рабочих мест. По его словам, на территории комплексного развития предполагается построить объекты промышленного и общественно-делового назначения.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте