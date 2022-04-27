Андрей Бочкарев оценил готовность дороги «Воскресенское — Каракашево — Щербинка» в ТиНАО

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Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Общестроительная готовность автодороги «Воскресенское — Каракашево — Щербинка» на территории ТиНАО превышает 80 процентов. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории ТиНАО продолжается строительство дороги «Воскресенское — Каракашево — Щербинка», которая сформирует поперечную связь между Калужским и Варшавским шоссе. На сегодняшний день дорога протяженностью порядка 11 километров готова более чем на 80 процентов, — отметил он.

Заммэра добавил, что дорожное покрытие уложено практически на всем протяжении автодороги, за исключением верхнего слоя асфальта, говорится в релизе.

Также стало известно, что Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» можно считать модельным проектом строительства в чрезвычайных условиях.

Уточняется, что определенные рабочие условия позволили быстро возвести полноценный инфекционный госпиталь в наиболее острый период борьбы с пандемией.

Помимо этого, заммэра рассказал, что в ходе реорганизации производственной зоны № 46 «Коровино» в Дмитровском районе столицы появится около 12 тысяч рабочих мест. По его словам, на территории комплексного развития предполагается построить объекты промышленного и общественно-делового назначения.