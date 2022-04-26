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Андрей Бочкарев: МКЦИБ «Вороновское» можно считать модельным проектом строительства в чрезвычайных условиях

Араз Салехов

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Андрей Бочкарев: МКЦИБ «Вороновское» можно считать модельным проектом строительства в чрезвычайных условиях
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Вороновское, квартал № 10 Карта всех событий

Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» можно считать модельным проектом строительства в чрезвычайных условиях. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Прошло два года с момента открытия инфекционного центра в Вороновском. Построенный в кратчайшие сроки госпиталь сыграл важную роль в борьбе с пандемией в пиковый период и сегодня продолжает успешно функционировать и принимать пациентов с COVID-19 и другими диагнозами, — рассказал он.

Заммэра добавил, что использование быстровозводимых конструкций, применение технологий модульного строительства и передовых методов управления рабочим процессом позволили быстро возвести полноценный инфекционный госпиталь в наиболее острый период борьбы с пандемией. По его словам, это в свою очередь дало возможность увеличить мощности столичной системы здравоохранения, говорится в релизе.

Также стало известно, что на строительной площадке инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 начались работы, связанные с благоустройством территории.

При этом общестроительная готовность инфекционного лечебно-диагностического комплекса превышает 60 процентов.

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