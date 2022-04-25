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Андрей Бочкарев рассказал о начале благоустройства территории лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1

Араз Салехов

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Андрей Бочкарев рассказал о начале благоустройства территории лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 63 Карта всех событий

На строительной площадке инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 начались работы, связанные с благоустройством территории. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе ведется строительство одного из крупнейших инфекционных стационаров в стране. На сегодняшний день полностью завершены монолитные работы, ведется устройство внутренних инженерных систем, фасадные и отделочные работы. Также приступили к благоустройству территории, — отметил он.

Заммэра добавил, что общестроительная готовность инфекционного лечебно-диагностического комплекса превышает 60 процентов. При этом площадь нового корпуса составляет 96,5 тысячи квадратных метров, комплекс будет рассчитан на 546 мельцеровских боксов, говорится в релизе.

Также стало известно, что фасад и кровля скоропомощного стационарного комплекса на территории Городской клинической больницы имени С. П. Боткина готовы на 80 процентов.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что комплекс включает в себя пять функциональных и два технических этажа.

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