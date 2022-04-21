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Загрутдинов рассказал о ходе строительства скоропомощного комплекса ГКБ им. Боткина

Лейла Алиева

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Загрутдинов рассказал о ходе строительства скоропомощного комплекса ГКБ им. Боткина
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд Карта всех событий

Фасад и кровля скоропомощного стационарного комплекса на территории Городской клинической больницы имени С. П. Боткина готовы на 80 процентов. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Фасадные работы выполнены на 85 процентов, кровельные работы — на 80 процентов. Общий процент готовности медицинского учреждения — 57 процентов. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году, — рассказал глава ведомства.

Также он добавил, что комплекс включает в себя пять функциональных и два технических этажа. Там разместят диагностическое отделение и такие блоки, как экстренный операционный и лучевой диагностики, а также малую операционную и реанимацию на 12 коек.

Кроме того, в здании будет 1300 объектов современного медицинского оборудования. Больных будут доставлять как машины скорой помощи, так и вертолеты.

При этом пациентов распределят по функциональным зонам. Красная — для тяжелых больных, желтая — для пациентов средней тяжести, а зеленая — для основных.

20 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев оценил готовность скоропомощного комплекса для ГКБ имени Боткина. Он добавил, что завершение строительства комплекса планируется на конец текущего года. Площадь нового здания составит порядка 16 тысяч квадратных метров.

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