Андрей Бочкарев оценил готовность скоропомощного комплекса для ГКБ им. Боткина

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд Карта всех событий

Скоропомощный стационарный комплекс на территории городской клинической больницы имени С. П. Боткина готов на 57 процентов. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На объекте завершены монолитные работы. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем, стен и перегородок из гипсокартонных листов, фасадов и кровли, отделочные работы, — отметил он.

Также заммэра добавил, что завершение строительства комплекса планируется на конец текущего года. Площадь нового здания, которое включает пять функциональных этажей и два технических, составит порядка 16 тысяч квадратных метров, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно о завершении монтажа освещения в залах Международного центра самбо и центра бокса в «Лужниках», основные строительно-монтажные работы также приближаются к завершению.

Бочкарев добавил, что в центре единоборств рабочие также смонтировали спортивное освещение в зрительных залах, установили медиаэкран в вестибюле блока самбо и приступили к благоустройству территории.

В среду, 20 апреля, специалисты комплекса городского хозяйства начали работы, связанные с проведением капитального ремонта в корпусе № 9 Боткинской больницы.