Петр Бирюков: Работы по капитальному ремонту корпуса №9 Боткинской больницы начались

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Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства начали работы, связанные с проведением капитального ремонта в корпусе №9 Боткинской больницы. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Четырехэтажное кирпичное здание с подвалом площадью около 2,9 тысяч квадратных метров было построено в 1911 году, сейчас часть его конструкций находится в неудовлетворительном состоянии, необходима замена инженерных систем, — заявил он.

Также заммэра отметил, что вышеуказанный корпус является объектом культурного наследия, в связи с этим там и выполняются реставрационные работы.

Специалисты собираются расчистить от грязи фасад здания, выполнить расшивку швов и гидрофобизацию, сделать монолитный железобетонный фундамент и новое металлическое покрытие скатной крыши, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Помимо этого, стало известно, что специалисты Комплекса городского хозяйства занялись капитальным ремонтом корпуса № 20 Боткинской больницы.

Общая площадь здания составляет 8,7 тысяч квадратных метров.