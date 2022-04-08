Петр Бирюков: Работы по капитальному ремонту корпуса № 20 Боткинской больницы начались

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Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства занялись капитальным ремонтом корпуса № 20 Боткинской больницы. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Семиэтажное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью 8,7 тысячи квадратных метров было построено в 1966 году, в настоящее время часть его конструкций находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется перепрофилирование объекта, после капремонта в нем откроют Московский городской урологический центр, — рассказал он.

Заммэра добавил, что в рамках проекта будут усилены конструктивные элементы здания, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно, что в Москве городские службы провели работы, связанные с обеспечением энергоснабжения станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Текстильщики». Уточняется, что на данном этапе специалисты проводят все работы, используя современную спецтехнику, в том числе бестраншейный метод.

В среду, 6 апреля, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о начале работы нефрологического центра в столичной Клинической больнице имени С. П. Боткина. В новом нефрологическом центре москвичи смогут получить все виды специализированной помощи в комфортных условиях.