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Столичные энергетики обеспечили энергоснабжение станции БКЛ «Текстильщики»

Араз Салехов

Город
Столичные энергетики обеспечили энергоснабжение станции БКЛ «Текстильщики»
Фото: Telegram / «Городское хозяйство Москвы»

В столице городские службы провели работы, связанные с обеспечением энергоснабжения станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Текстильщики». Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— На постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение жителей и городской инфраструктуры, — заявил он.

Он уточнил, что специалисты проводят все работы, используя современную спецтехнику, в том числе бестраншейный метод.

Для электроснабжения нового транспортного объекта проложили кабельные линии напряжением 20 кВ. Их общая протяженность — почти три километра, говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Также заммэра сообщил о начале работы по промывке инженерных сооружений в рамках месячника по благоустройству специалистами Комплекса городского хозяйства.

По его словам, в работу входит очистка и промывка конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов.

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