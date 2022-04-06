Около двух тысяч инженерных сооружений помоют в Москве после зимы

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В рамках месячника по благоустройству специалистами Комплекса городского хозяйства начата работа по промывке инженерных сооружений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков в среду.

— Стартовали масштабные работы по промывке инженерных сооружений после зимы. В общей сложности до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов — мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники, — сказал он.

Бирюков отметил, что в работу входит очистка и промывка конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. Для очистки памятников и фонтанов применяются нейтральные моющие средства, чтобы не повредить поверхность. В работе с мостами и тоннелями используются щелочные растворы.

Для промывки инженерных сооружений задействованы свыше 250 единиц техники и около двух тысяч рабочих, подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства.

Петр Бирюков 5 апреля сообщил, что уличное освещение и подстветка зданий переведена на летний режим работы.