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Уличное освещение и подсветку зданий в Москве перевели на летний режим работы

Георгий Соланович

Город
Уличное освещение и подсветку зданий в Москве перевели на летний режим работы
Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на летний режим работы. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил заместитель мэра города в правительстве столицы Петр Бирюков.

— Световой день увеличивается, поэтому в график работы городского наружного освещения вносятся необходимые корректировки. Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают позже, а выключают раньше, — заявил он.

По словам заммэра, в своих решениях диспетчеры центра управления сетями руководствуются уровнем фактической освещенности города и графиком включения и выключения подсветки. Бочкарев также отметил, что благодаря специальным датчикам освещенности операторы могут отступить от графика. Например, из-за ухудшения погодных условий.

Архитектурная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, однако отключается в разное время. Примечательно, что за последние десять лет уровень освещенности в городе вырос почти в два раза, а количество освещенных зданий увеличилось в четыре раза. При этом потребление электроэнергии никак не изменилось.

12 января сообщалось, что на Большом каменном мосту обновили архитектурно-художественную подсветку. Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок архитектурно-художественную подсветку сооружения, все светодиодные элементы очистили от загрязнений специальным составом и заменили перегоревшие и восстановили утраченные лампочки.

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