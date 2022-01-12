Архитектурно-художественную подсветку обновили на Большом каменном мосту

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

На Большом каменном мосту обновили архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

— Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок архитектурно-художественную подсветку сооружения, все светодиодные элементы очистили от загрязнений специальным составом, заменили перегоревшие и восстановили утраченные лампочки, — рассказал заммэра.

По его словам, обновленная подсветка включает в себя 1276 световых элементов. Среди них 912 линейных светильников, которые выполняют декоративную функцию, 268 прожекторов, подсвечивающих металлическую конструкцию моста, 80 — освещающих проезжую часть на Софийской и Кремлевской набережных, и еще 16 прожекторов, обеспечивающих подсветку гранитных пьедесталов.

Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Подсветкой Большой каменный мост оборудовали в 2014 году. Как уточнил Бирюков, для моста была специально разработана концепция освещения, которая могла бы подчеркнуть его красоту.

— Теперь при включении подсветки мост превращается в самоцвет, переливаясь золотым и кварцевым свечением, — отметил он.

Он также напомнил, что недавно мост пережил масштабный капитальный ремонт, который прошел в рекордно быстрые сроки — всего за год.

— Сооружение фактически пересобрали заново, обновили все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрировали гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения, — рассказал Бирюков.

Заммэра особо подчеркнул, что во время капитального ремонта мост ни разу не закрывался полностью и продолжал функционировать, несмотря на масштаб проводимых работ.

За минувшие 10 лет специалисты отреставрировали более 1,7 тысячи объектов культурного наследия в Москве. При этом за 2021 год реставраторы завершили работы более чем над 170 объектами.