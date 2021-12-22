Почти две тысячи культурных объектов отреставрировали в столице за 10 лет

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Специалисты отреставрировали более 1,7 тысячи объектов культурного наследия в Москве за минувшие 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента культурного наследия (Мосгорнаследие) в среду, 22 декабря.

В ведомстве отметили, что за прошедшие месяцы 2021 года реставраторы завершили работы над более чем 170 артефактами.

— Всего за счет бюджета Москвы обновили 622 объекта (29 из них — в 2021 году), за счет федерального бюджета — 396 объектов (в 2021 году — 38 объектов), еще 700 — за счет частных инвестиций (103 объекта в этом году), — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что с 2010 года в столице почти в семь раз снизилось количество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Доля облагороженных объектов культуры увеличилась с 66 до 95,4 процента, передает агентство городских новостей «Москва».

19 декабря мэр города Сергей Собянин назвал московскую программу реставрации памятников крупнейшей в мире. По его словам, Дом культуры ГЭС-2 стал одним из самых важных проектов реставрации в городе в этом году.