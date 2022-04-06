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Современный нефрологический центр открыли в Боткинской больнице

Полина Долганова

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Современный нефрологический центр открыли в Боткинской больнице
Фото: Twitter / Сергей Собянин

Нефрологический центр начал работать в столичной клинической больнице имени С. П. Боткина. Об этом в среду, 6 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в текущем году в медучреждении планируется открыть паллиативный корпус после капремонта. Также в больнице продолжают строить стационарный комплекс скорой помощи.

В новом нефрологическом центре москвичи смогут получить все виды специализированной помощи в комфортных условиях. Кроме того, теперь в центре есть нефрологическая реанимация, что позволит оказывать помощь особо тяжелым пациентам.

Заммэра отметила, что в новом центре все необходимое находится в одном месте. Новый корпус также оснастили 36 аппаратами «искусственная почка» и другим современным оборудованием.

Как рассказал главный врач ГКБ имени С.П. Боткина, главный хирург и эндоскопист Москвы Алексей Шабунин, в центре не только провели капремонт, но и установили там передовое оборудование, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Недавно гендиректор ГАУ «Гормедтехника» столичного департамента здравоохранения Ирина Рыбальченко сообщила, что Москва приобрела более пяти тысяч единиц медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) для городских больниц и поликлиник.

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