Москва закупила свыше пяти тысяч единиц техники по контрактам жизненного цикла

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва приобрела более пяти тысяч единиц медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) для городских больниц и поликлиник. Об этом сообщила гендиректор ГАУ «Гормедтехника» столичного департамента здравоохранения Ирина Рыбальченко в понедельник, 28 февраля.

Она отметила, что поставки техники в объекты здравоохранения завершены уже более чем на 70 процентов. В настоящий момент проводится ввод аппаратуры в эксплуатацию.

— Это означает, что тысячи пациентов уже получают помощь с применением самых современных медицинских технологий, — заявила генеральный директор учреждения.

Уточняется, что закупаемое Москвой оборудование расширяет возможности диагностики и лечения заболеваний. Так, в больницах и поликлиниках появляются современные компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы, рентгеновские аппараты, эндоскопическое оборудование и другие разработки.

По словам главы московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, в прошлом году город приобрел около 760 единиц техники. Тогда же общий объем закупок составил 26,7 миллиарда рублей.

— За два года город подписал 122 КЖЦ на 90 миллиардов рублей на поставку медоборудования, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова главы ведомства.

В декабре сообщалось, что уже 75 процентов медицинского оборудования, закупленного по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), работает в стационарах, которые оказывают помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.