Андрей Бочкарев: Около 12 тысяч новых рабочих мест создадут на севере Москвы

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Россия, Москва, Вагоноремонтная улица Карта всех событий

В ходе реорганизации производственной зоны № 46 «Коровино» в Дмитровском районе столицы, появится около 12 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 26 апреля.

— Часть этой зоны планируется преобразовать через механизм комплексного развития территорий, что позволит создать для горожан около 12 тысяч новых рабочих мест, — сказал он.

Он добавил, что на территории комплексного развития предполагается построить объекты промышленного и общественно-делового назначения. Из общая площадь составит более 375 тысяч квадратных метров.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что реализацию решения планируется закончить до 2035 года. По его словам, создание новых рабочих мест сократит маятниковую миграцию и поспособствует в разгрузке транспортной системы.

До этого Андрей Бочкарев оценил готовность автомобильного моста через реку Десну. По его словам, он готов на 50 процентов.