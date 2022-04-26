Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Около 12 тысяч новых рабочих мест создадут на севере Москвы

Александр Афонин

Город
Андрей Бочкарев: Около 12 тысяч новых рабочих мест создадут на севере Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Вагоноремонтная улица Карта всех событий

В ходе реорганизации производственной зоны № 46 «Коровино» в Дмитровском районе столицы, появится около 12 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 26 апреля.

— Часть этой зоны планируется преобразовать через механизм комплексного развития территорий, что позволит создать для горожан около 12 тысяч новых рабочих мест, — сказал он.

Он добавил, что на территории комплексного развития предполагается построить объекты промышленного и общественно-делового назначения. Из общая площадь составит более 375 тысяч квадратных метров.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что реализацию решения планируется закончить до 2035 года. По его словам, создание новых рабочих мест сократит маятниковую миграцию и поспособствует в разгрузке транспортной системы.

До этого Андрей Бочкарев оценил готовность автомобильного моста через реку Десну. По его словам, он готов на 50 процентов.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте