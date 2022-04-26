Андрей Бочкарев оценил готовность моста через реку Десну

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

река Десна Карта всех событий

Автомобильный мост через реку Десну, который строится на трассе Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево, готов на 50 процентов. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В Новой Москве продолжается строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево протяженностью 11,9 километра. Она включает в себя три искусственных сооружения. Одно из них — мост через реку Десну протяженностью 182 метра. Он готов на 50 процентов. Возведены все опоры и часть пролетов, большая часть подпорных стенок, — рассказал он.

Заммэра добавил, что на 90 процентов готова и эстакада вдоль хода Варшавского шоссе длиной 300 метров. Там установлено 10 железобетонных опор, четыре пролета, ограждение, смонтированы подпорные стенки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что строительство четырех пешеходных мостов через Москву-реку общей протяженностью почти один километр запланировано в столице.

Уточняется, что один из них появится в центре Москвы и свяжет Крымскую и Болотную набережные, другой мост расположится в Нагатинском затоне. Еще два велопешеходных моста построят в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы.

Помимо этого, в столице объявили об открытии нового пешеходного моста через реку Яузу. Он вошел в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская».