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Андрей Бочкарев: Четыре пешеходных моста через Москву-реку планируется построить в городе

Араз Салехов

Город
Андрей Бочкарев: Четыре пешеходных моста через Москву-реку планируется построить в городе
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Нагатинский затон Карта всех событий

Возведение четырех пешеходных мостов через Москву-реку общей протяженностью почти один километр запланировано в столице. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня в Москве особое внимание уделяется формированию новых пешеходных связей и прогулочных маршрутов, и важной частью этой работы является создание пешеходных переправ через Москву-реку. Так, в будущем в столице запланировано строительство четырех новых мостов общей протяженностью почти один километр, — рассказал он.

Также заммэра добавил, что один из них появится в центре Москвы и свяжет Крымскую и Болотную набережные, другой мост расположится в Нагатинском затоне. Еще два велопешеходных моста построят в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно, что в городе открылся новый пешеходный мост через реку Яузу. Он вошел в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская».

Длина дугообразного моста составила 111 метров, протяженность — 84 метра, ширина прохода — 4 метра, а высота — 2,6 метра. Он связал Рубцовскую и Семеновскую набережные и стал 60-м мостом через реку.

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