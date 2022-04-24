Новый пешеходный мост через Яузу открылся в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Москве открылся новый пешеходный мост через реку Яузу. Он вошел в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская». Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Среди всех остальных мостов через Яузу новое сооружение претендует на звание самого комфортного для пешеходов. По обеим сторонам установили лифты. Внутри мост полностью защищен от осадков и ветра, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Длина дугообразного моста составила 111 метров, протяженность — 84 метра, ширина прохода — 4 метра, а высота — 2,6 метра. Он связал Рубцовскую и Семеновскую набережные и стал 60-м мостом через реку.

Помимо этого, мост связывает одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро, а также платформу Электрозаводская Московской железной дороги с противоположным берегом реки. Это позволит экономить до 20 минут дороги до метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 апреля первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов сообщил, что подготовлены концепты семи мостов для столицы. По его словам, они могут стать новыми символами города.