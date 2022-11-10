Количество банкоматов в московском метро вырастет до 406

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Еще 38 банкоматов дополнительно установят в вестибюлях столичной подземки. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Таким образом количество банкоматов вырастет в городе до 406 единиц. Карту расположения всех объектов можно увидеть в приложении «Метро Москвы».

По словам заместителя мэра столицы в правительстве города, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, банкоматы теперь можно будет найти на 208 станциях московского метро.

До этого сообщалось, что в декабре все турникеты станций Московского центрального кольца (МЦК) начнут принимать к оплате банковские карты. При оплате банковской картой турникеты работают более чем в два раза быстрее, а при помощи Face Pay — в три. На экране пассажиры увидят, какое количество поездок или сколько дней осталось до окончания «Единого» билета, или узнают баланс «Кошелька». Также на новых турникетах появились яркая цветовая подсветка и большой шрифт для слабовидящих.