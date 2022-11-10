ФСБ России предотвратила теракт в военкомате в Екатеринбурге

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Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт, который планировали совершить в здании военкомата Кировского района города Екатеринбург. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.

По данным ведомства, в ходе результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки был задержан 47-летний россиянин, который собирался устроить теракт в административном объекте. Как уточняется пресс-службой, правоохранительные органы провели обыски по месту жительства задержанного, где обнаружили и изъяли пять самодельных зажигательных устройств. Мужчину заключили под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ — «Приготовление к террористическому акту», сообщает ТАСС.

В начале октября двое мужчин попытались поджечь военный комиссариат в Красноярске. Неизвестные напали на военкомат на Краснодарской улице. Они бросили в здание две бутылки с зажигательной смесью, но промахнулись.

Похожий случай произошел в Казани — 17-летняя девушка пыталась поджечь военный комиссариат, но не смогла добросить бутылку с зажигательной смесью. Снаряды упали в двух метрах от здания. Никто не пострадал.