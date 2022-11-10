Александр Козлов: Качество жизни горожан является приоритетом при реализации инфраструктурных проектов Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице при возведении коммунальной инфраструктуры применяются самые современные технологии, что дает возможность сохранить привычный ритм жизни горожан. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— Москва — динамично развивающийся мегаполис. Каждый год в городе появляются сотни новых жилых домов, социальных объектов, офисов и предприятий. Важнейшая задача — сделать так, чтобы строительные работы как можно меньше влияли на привычный образ жизни москвичей. В 1990–2000 годах этот вопрос просто не вставал. Но сегодня именно качество жизни людей поставлено во главу угла, — отметил он.

При этом парламентарий добавил, что строительные эксперты изучают момент, как во время проведения работ сократить количество проблем и хлопот жителям. По его мнению, задача, которую решают строители и коммунальщики, непростая. В связи с этим в городе задействуются самые современные технические решения, новейшие технологии и подходы.

В частности, специалисты проводят работы с применением закрытых методов — это когда большую часть работ проводят под землей, не перекрывая проезды, сохраняя дороги, парки и постройки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, в городе начали устанавливать специальные датчики на деревьях, которые смогут предсказать их падение. Козлов считает, что проект позволит обеспечить дополнительный контроль безопасности в городской среде.