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Депутат МГД Козлов: Цифровой мониторинг деревьев улучшит безопасность городской среды

Георгий Соланович
Город
Депутат МГД Козлов: Цифровой мониторинг деревьев улучшит безопасность городской среды
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На столичных деревьях начали устанавливать специальные датчики, которые смогут предсказать их падение. По словам депутата Московской городской думы Александра Козлова, проект позволит обеспечить дополнительный контроль безопасности в городской среде.

Датчики помогают собирать информацию о состоянии деревьев и делать вывод, упадет дерево при следующем урагане или нет.

— Сейчас в пилотном режиме датчиками оснащены 20 деревьев, и этот эксперимент будет частью целого ряда цифровых исследований изменений окружающей среды в Москве. <...> Ухудшение состояния дерева в условиях городской среды — это не столько вопрос эстетики, сколько безопасности. Незаметные снаружи разрушения могут привести к падению дерева, и в опасности окажутся все, кто случайно находится рядом, — заявил Козлов.

По его словам, вскоре датчики контроля состояния деревьев установят на насаждениях в центре Москвы, на Садовом кольце и во дворах жилых домов. Депутат подчеркнул, что такие проекты важны для уровня безопасности в городской среде, особенно в контексте изменения климата мегаполисов, передает агентство городских новостей «Москва».

Этой осенью в городе в рамках проекта «Наше дерево» было высажено более 6,6 тысячи деревьев. Уточняется, что саженцы появились на 18 природных территориях Москвы.

Безопасность Деревья Москва
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