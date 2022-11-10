Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех бывших промзон

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северный административный округ, район Восточное Дегунино Карта всех событий

Три участка бывших промзон, расположенных в районах Отрадное, Ярославский и Восточное Дегунино, получат комплексное развитие. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 10 ноября.

— Реорганизация этих территорий позволит построить порядка 630 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, а также создать около восьми тысяч новых рабочих мест. Часть жилья будут использовать для переселения граждан в рамках программы реновации. Общий объем инвестиций в проекты комплексного развития бывших промзон составит 79,3 миллиарда рублей, — отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В ходе комплексного развития бывшей промзоны на Алтуфьевском шоссе будут построены современные объекты производственного и общественного назначения, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс. На месте второй промзоны в Восточном Дегунине появятся современные производства и общественные пространства, а на месте реорганизуемой территории Северянин специалисты возведут жилые кварталы, школы, детсады и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В данный момент участки промзон занимают устаревшие склады, автостоянки, автомойки, гаражи и пункты приема металлолома, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Собянин утвердил планы комплексного развития четырех бывших промзон в районе Соколиная Гора, на Кусковской улице, в Зеленограде и районе Солнцево.