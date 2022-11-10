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Эксперт пояснил, почему снизились продажи загородного жилья в Ленобласти

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт пояснил, почему снизились продажи загородного жилья в Ленобласти
Фото: shutterstock

Президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский пояснил, почему снизились продажи загородного жилья в Ленинградской области.

По его мнению, обстоятельства так складываются по нескольким причинам. Первая — закончился пандемийный спрос и те, кто хотел что-то приобрести, чтобы уехать из города, уже успели заключить сделки. Вторая причина — часть людей, потенциальных покупателей, уехала за границу, а третья — общая экономическая ситуация и рост цен. Многие предпочитают экономить и повременить с покупкой жилья.

Эксперт отметил, что в настоящее время многие продавцы сильно завышают цены, пытаясь продать старые дома втридорога, передает издание «Невские новости».

За девять месяцев с начала года в городе и области было реализовано в общей сложности 6,5 тысячи загородных домов. Этот показатель на 28 процентов ниже аналогичного периода прошлого года, передает ФАН.

30 октября появилась информация, что сезонный спад на рынке недвижимости и объявление частичной мобилизации привели к снижению цен на долгосрочную аренду квартир в крупнейших городах России до четырех процентов.

Недвижимость Жилье Ленинградская область
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