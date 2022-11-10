Появилась интерактивная карта тематических ярмарок в Подмосковье

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

РИАМО подготовило интерактивную карту тематических ярмарок, посвященных осени. Они пройдут в регионе в ноябре.

Для каждой ярмарки на карте указано место проведения, название, адрес и время работы.

Всего на территории Подмосковья в течение ноября будут работать 193 ярмарки. На них можно продегустировать и приобрести продукцию производителей из разных регионов РФ.

В прошлом месяце для жителей Московской области и гостей региона провели 180 ярмарок в 40 муниципальных образованиях. 92 из них были тематическими, 88 — сельскохозяйственными, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Кроме продукции можно было приобрести сельскохозяйственный инвентарь, саженцы и удобрения.

На ВДНХ прошла ярмарка, где гости из разных регионов России представили свою народную и национальную продукцию. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, чем удивляли москвичей.