Малолетний ребенок потерялся на юго-западе столицы

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Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

На юго-западе столицы потерялся мальчик младшего школьного возраста. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 10 ноября.

По ее словам, ребенка нашли одного, без сопровождения взрослых, в районе шести утра на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте. На вид мальчику примерно восемь–девять лет.

Одинокого школьника заметили прохожие. Ребенок вел себя растерянно, выглядел испуганным и не мог ничего о себе рассказать. Очевидцы вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов передали потерявшегося ребенка в медицинское учреждение.

По данному факту Гагаринская межрайонная прокуратура проводит проверку, в рамках которой сотрудники ведомства оценят выполнение родителями мальчика своих обязанностей. В настоящее время устанавливаются личности родственников школьника.

Еще одна родительница не справилась со своими обязанностями в столице. От матери убежал годовалый ребенок, после чего малыш упал в пруд. Ребенка госпитализировали.