Убежавшего от матери годовалого ребенка нашли в пруду на западе Москвы

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Россия, Москва, Мосфильмовский пруд Карта всех событий

В столичном районе Раменки прохожий обнаружил в Мосфильмовском пруду мальчика в возрасте 1 год и 10 месяцев и помог ему выбраться из воды. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

По данным следствия, инцидент случился во время прогулки на детской площадке. Мать ребенка отвлеклась и потеряла его из виду. Она начала поиски сына. Через какое-то время случайный прохожий увидел в пруду мальчика. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказались необходимую помощь.

В пресс-службе добавили, что в скором времени следователи проведут опрос матери и свидетелей. В рамках проверки они дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», передает Telegram-канал «Столичный СК».

До этого сообщалось, что отец нечаянно поджег пятилетнего сына в подмосковном Чехове. Глава семейства решил развести во дворе костер, но когда плеснул жидкость в мангал, пары попали на его ребенка.