Отец поджег пятилетнего сына в Подмосковье

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Отец нечаянно поджег пятилетнего сына в подмосковном Чехове. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в среду, 31 августа.

По ее словам, мужчина разжигал костер при помощи горючей жидкости. Неожиданно пламя бурно разгорелось и захватило находившегося неподалеку мальчика.

Отец с сыном оба получили ожоги, но госпитализировали только ребенка. Мальчика доставили в больницу 30 августа, после чего СК по городу Чехов была организована доследственная проверка.

Следователь осмотрел место происшествия и допросил родителей, а также назначил судебно-медицинскую экспертизу.

В свою очередь прокуратура проведет собственную проверку, в ходе которой выяснит обстоятельства и причины происшествия, а также даст оценку исполнению федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими обязанностей по воспитанию детей.

Другой мальчик погиб от огня 27 марта в Красноярском крае. Ребенок неаккуратно играл со спичками.