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В Красноярском крае умер мальчик, получивший ожоги при игре со спичками

Полина Долганова

Происшествия
В Красноярском крае умер мальчик, получивший ожоги при игре со спичками
Фото: Прокуратура Красноярского края

Мальчик в возрасте семи лет из города Назарово, который получил 98 процентов ожогов тела во время игры со спичками, скончался. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Уточняется, что инцидент произошел 26 марта, когда ребенок гостил у бабушки. Мальчик решил взять в кладовке спички и поиграть с ними. Родственники заметили дым, когда малыш уже получил обширные ожоги.

По данным ведомства, ребенок был госпитализирован в больницу, где позже скончался.

Семья мальчика не была на учете у органов системы профилактики. По факту смерти ребенка проводится проверка, подытожили в ведомстве.

До этого в поселке Охотском на Сахалине обнаружили тела троих мужчин и одиннадцатилетнего мальчика, которые, предварительно, отравились угарным газом.

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