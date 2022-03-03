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Тела трех мужчин и ребенка обнаружили в частном доме на Сахалине

Юлия Курганова

Происшествия
Тела трех мужчин и ребенка обнаружили в частном доме на Сахалине
Фото: Следственный комитет РФ по Москве

В поселке Охотском на Сахалине погибли трое мужчин и одиннадцатилетний мальчик. Об этом сообщается в четверг, 3 марта, на сайте СУ СК России по Сахалинской области.

Тела обнаружили в одном из домов по улице Луговой. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Уточняется, что телесных повреждений у погибших при первом осмотре не обнаружили. По предварительным данным, они могли отравиться угарным газом.

Местные жители сообщили, что погибшие были приезжими и использовали дом в качестве дачи. Семью неоднократно видели в магазине, пишет местный портал Astv.ru.

По факту смерти в Ногинске супружеской пары и госпитализации девятилетнего ребенка возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, всех троих с признаками отравления 22 января в квартире, расположенной по улице Ленина поселка Обухово, обнаружил родственник.

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